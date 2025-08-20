Veranico eleva temperatura em pleno inverno e deixa clima seco em boa parte do país

O clima seco e o calor fora de época marcaram a quarta-feira (20) em grande parte do país. Segundo os meteorologistas, o calor intenso neste inverno deve se prolongar durante a semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para Brasília (DF), válido até quinta-feira (21). O risco é de incêndios florestais e danos à saúde. A umidade relativa do ar recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 60%. O chamado veranico, fenômeno que denomina calor intenso em pleno inverno, fez cidades do interior de São Paulo marcarem 14% de umidade.



