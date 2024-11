Veja as áreas de risco mapeadas para desastres naturais no Brasil Deslizamentos e inundações estão entre os principais riscos nas regiões analisadas Conteúdo Exclusivo|Do R7 24/10/2024 - 17h25 (Atualizado em 24/10/2024 - 17h25 ) twitter

De acordo com um levantamento realizado pelo Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, através do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), que mapeia desastres geológicos e hidrológicos, existem 13.542 áreas de risco passíveis de desastres naturais no país.

Os dados apontam que as regiões estão localizadas em 1.632 municípios mapeados. No estado de São Paulo, das 117 cidades analisadas, foram identificadas 848 áreas de risco. Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo também estão na lista dos estados mais impactados pelo alto risco de deslizamentos e inundações.

Mais de 3,9 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de desastres

Nos municípios assentados em áreas montanhosas, a população que ocupa os terrenos inclinados, morros e regiões serranas está sujeita aos riscos e consequências dos processos de instabilização de encostas. Nessa situação, encontram-se quase 4 milhões de pessoas, que, segundo o SGB, vivem nas áreas de risco espalhadas no território nacional.

Das regiões analisadas, cerca de 4 mil delas são consideradas de muito risco, o que equivale a 30,1%. Os riscos de deslizamento e inundação são os mais comuns, aparecendo em 6.800 e 4.300 dos locais mapeados, respectivamente.

Ocupações irregulares apresentam risco de desastres em época de chuvas ERNESTO RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

O levantamento também aponta que as regiões Nordeste e Sudeste são as que possuem os estados com o maior número de cidades com áreas de risco de desastres naturais. O cenário acende o alerta e mostra a necessidade de ações coordenadas destinadas à gestão de risco e prevenção de desastres.

Veja quais são os estados com mais municípios mapeados:

- Santa Catarina: 294

- Minas Gerais: 199

- São Paulo: 117

- Maranhão: 92

- Bahia: 90

Fonte: R7 e Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).