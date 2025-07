Rússia intensifica ofensiva aérea na Ucrânia Ataques em Kiev deixam mortos e feridos; conferência em Roma apoia reconstrução Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h42 ) twitter

Novo ataque russo deixa dois mortos e 19 feridos na Ucrânia

Pelo segundo dia consecutivo, a Rússia intensificou seus ataques aéreos contra a Ucrânia. Em Kiev, pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas. A capital sofreu danos significativos em quase todos os bairros.

O presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, informou que cerca de 400 drones e 18 mísseis foram utilizados na ofensiva.

Esse ataque segue o lançamento recorde de 728 drones pela Rússia no dia anterior. Simultaneamente aos ataques, uma conferência realizada em Roma contou com a participação de países que prometeram um apoio financeiro de 10 bilhões de euros para a reconstrução da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia há quatro anos.

