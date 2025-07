6 - Limite excessivo do cartão

Há vários bancos que oferecem um limite acima do que a pessoa precisa. A sugestão é limitar esse valor. Isso pode ser feito por meio do aplicativo do banco, reduzindo o limite em um valor que cabe no seu bolso. Isso faz com que você tome mais cuidado com seus gastos, além de aumentar a segurança, caso o cartão seja roubado