Supermercados apostam em tecnologia para transformar a experiência do consumidor

A tecnologia vem mudando a forma como consumidores fazem compras e também a gestão dos supermercados. Em entrevista ao JR Business Rio, o presidente da Asserj (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro) e da Associação das Américas de Supermercados, Fábio Queiróz, falou sobre os principais desafios do setor, o impacto da inteligência artificial no varejo e as tendências que devem transformar a experiência dos clientes nos próximos anos.

Segundo Queiróz, soluções como pagamentos automatizados, reconhecimento facial, aplicativos e sistemas inteligentes já fazem parte da realidade de muitas redes e tendem a se popularizar. O objetivo é oferecer mais praticidade ao consumidor, reduzir filas e tornar as lojas espaços cada vez mais voltados à experiência de compra, sem perder o atendimento humanizado.

Durante a conversa, o executivo também destacou a importância da boa gestão em um setor que trabalha com margens de lucro reduzidas e ressaltou que a tecnologia deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade para empresas que desejam manter a competitividade.

Outro tema abordado foi o Rio Innovation Week, evento do qual Fábio Queiróz é um dos idealizadores. Considerado um dos maiores encontros de tecnologia e inovação da América Latina, o evento ocupará 90 mil m² e reunirá, ao longo de quatro dias de programação, mais de 3 mil palestrantes, 35 palcos simultâneos, 2 mil startups, 400 expositores e um ambiente voltado à geração de negócios, além de mentorias, workshops, exposições e experiências imersivas.

A próxima edição será realizada entre os dias 4 e 7 de agosto, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. A RECORD é parceira oficial do evento, que reúne empresas, empreendedores, investidores e especialistas para discutir as principais tendências em tecnologia, inovação e negócios.