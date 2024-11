JR ENTREVISTA: 'É o momento para discutir', diz Orleans e Bragança sobre PL que valoriza mídia

O convidado do JR Entrevista desta quarta-feira (30) é o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP). À jornalista Tainá Farfan, o parlamentar falou sobre o projeto de lei que obriga as plataformas digitais que usam conteúdos noticiosos a remunerar os veículos da mídia tradicional. Orleans e Bragança é o relator da proposta na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Segundo ele, é preciso que o texto que está lá, aprovado pela Comissão de Comunicação, seja modificado e entre em pauta até o fim do ano.



"O texto que está aí proposto gera desdobramentos que não são necessariamente bons para nenhum dos lados e, certamente, vai gerar muita resistência do ponto de vista parlamentar. Então a gente tem que, de uma maneira, eliminar o texto atual, mas propor um novo texto", afirma. Segundo ele, no entanto, este é o momento para discutir o assunto. "Eu espero que a gente coloque em prioridade até o fim do ano com um texto alternativo", diz.



A proposta impede ainda as plataformas digitais de apagarem conteúdos jornalísticos para evitar o pagamento à mídia tradicional. De acordo com Orleans e Bragança é preciso encontrar uma alternativa que seja boa tanto para a mídia tradicional quanto para as novas plataformas. "Eu acho que a gente precisa é achar uma base comum [entre] os dois modelos de negócios. Acho que essa discussão a gente não teve ainda. Qual é o denominador comum? Acho que os dois lados colocaram as suas postulações, eles não necessariamente se comunicam no atual momento, mas acho que existem bases comuns para que a gente possa estabelecer um acordo regulatório que não traga o governo para dentro desse relacionamento", afirma.



Na entrevista, o deputado também avaliou o resultado das eleições municipais e a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixar de ser inelegível para ser candidato em 2026. "É importantíssimo isso, e o presidente Bolsonaro é o único da direita que tem popularidade e que pode em algum momento representar grandes reformas", disse.



