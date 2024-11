JR ENTREVISTA: 'Não tenho dúvida que tem conexão com o 8/1', diz ministra da Ciência

O convidado do JR Entrevista desta quinta-feira (14) é a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. À jornalista Tainá Farfan, a ministra comentou a tentativa de ataque ao STF (Supremo Tribunal Federal) na quarta-feira (13) e disse que ação é "fruto de uma polarização". A ministra ainda associou o ocorrido aos atos de 8 de janeiro. "Não tenho dúvida que tem conexão", afirmou. "Essas coisas não acontecem isoladamente", completou.



A ministra ainda afirmou que acredita que as instituições precisam de reformas, mas que elas não podem ser por meio do autoritarismo. "Apesar das nossas estruturas e o sistema do poder político ser imperfeito, e precisa de ser mais democrático, precisa representar mais os anseios do povo, é a democracia que alcançamos. Não se pode macular essa democracia, e é isso que nós estamos debatendo no país", disse.



Luciana Santos ainda comentou sobre o corte de gastos que o governo deve anunciar nos próximos dias. Segundo ela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda está “tomando a decisão” e que está escutando os ministros. Na pasta dela, a ministra diz que tem conversando com a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para encontrar “alternativas”.



Por fim, a ministra ainda falou sobre o plano brasileiro de Inteligência Artificial. “Nosso plano é ousado e factível. No nosso plano apresenta que daqui a cinco anos nós vamos ter o 5º computador mais potente do planeta”, destacou.



