JR ENTREVISTA: Safra recorde vai refletir no bolso dos consumidores, diz presidente da Conab

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (23) é o presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto. À jornalista Vanessa Lima, Edegar falou sobre o papel da Conab e os objetivos da empresa pública para os próximos anos.



No ano passado, o Brasil registrou uma safra recorde e, segundo Edegar, os consumidores vão sentir este ano o impacto do aumento da produção com os preços dos alimentos ficando mais baratos. “O Brasil se serve dessa grande e a maior safra agrícola da história do nosso país, que vai se refletir, sim, no bolso dos consumidores”, afirma. Segundo ele, o diferença já está sendo sentida. “O arroz, por exemplo, que ano passado chegou a passar de R$ 30 o pacote de cinco quilos, chegou a R$ 35, chegou a R$ 38, agora você encontra esse mesmo arroz por R$ 20, por R$ 19. O feijão da mesma forma”, exemplificou.



Ele também destacou que o resultado foi possível devido ao trabalho dos agricultores junto às políticas que estão sendo praticadas. “Essa previsão de uma super safra, obviamente, que tem aí, a mão valente do homem e da mulher do campo, né, que levanta cedo, que dorme tarde, que faz a sua parte, mas tem também aí as políticas públicas que voltaram a amparar o homem e a mulher do campo, que ele volta a produzir com mais tranquilidade.”



Edegar reforçou que a Conab tem voltado a sua “missão de garantir o abastecimento”. Por isso, a empresa trabalha junto ao governo federal em políticas públicas que possam garantir que não faltem alimentos. De acordo com ele, a Conab tem trabalhado no incentivo ao agricultor. “Então a Conab segue uma estratégia de programa do governo federal, que voltou a incentivar a produção de alimentos, voltou a oferecer juros subsidiados para quem produz alimentos para o nosso mercado interno, quem produz arroz e feijão, por exemplo, o juro é 3% ao ano. Se for produzido de uma forma agroecológica, o juro é 2% ao ano. Então com isso, expandiu a lavoura com produção do nosso, para o nosso consumo interno”, destacou



Outro ponto que ele destacou é que a empresa voltou a praticar a política de estoque público para fazer o equilíbrio dos preços. Isso, segundo ele, vai ajudar a baixar o preço dos alimentos. “O que nós queremos com a Conab é assegurar que para os nossos consumidores eles terão o básico. Produto básico que vai para a mesa dos brasileiros, toda a nossa construção é que ele esteja de fácil acesso. Um preço acessível para quem compra e viabilidade econômica para quem produz”, ressaltou.



