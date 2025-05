JR ENTREVISTA: governador do AP diz ser favorável à exploração de petróleo na Amazônia

O convidado do JR ENTREVISTA desta quinta-feira (1º) é o governador do Amapá, Clécio Luís. À jornalista Tainá Farfan, ele comentou sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, conhecida como Margem Equatorial, se mostrando a favor do projeto de extração, principalmente devido às oportunidades ao estado.



Em meio ao embate entre integrantes do governo Lula sobre o tema, o atual governador argumentou sobre contradições relacionadas as zonas ambientais do Amapá, uma das mais preservadas do país, e a situação econômica do estado, que é um dos mais pobres.



“Sou totalmente favorável. Essa contradição nos impede em falar de sustentabilidade verdadeira. É o estado mais sustentável e tudo mais, mas ele só será quando esses indicadores ambientais, que são fantásticos, forem compatíveis com indicadores sociais e econômicos, também, fantásticos”, disse.



O governador discordou que a exploração vai na contramão dos objetivos do governo federal em ser protagonista na transição energética. Na fala, Clécio apontou, ainda, que o papel do Brasil no tema será na diversificação de energias renováveis.



“Hoje a produção de petróleo, em várias formas, não é inversamente proporcional à transição energética. Ela é uma das fontes financeiras capazes, uma das poucas, de financiar essa transição”, completou.



