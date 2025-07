JR Trade: CEO da Sotaq fala sobre como a agência transforma raízes culturais em valor de marca

A Sotaq vai além da publicidade tradicional: é um movimento que traduz a riqueza cultural do Brasil em estratégias de comunicação personalizadas. Por meio da linguagem regional, aproxima marcas de comunidades e nichos específicos. No JR Trade, o CEO Vinícius Machado detalha como a agência transforma raízes culturais em valor de marca — e analisa como as redes sociais vêm moldando uma nova era da publicidade.



