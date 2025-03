JR Trade: CEO da SUBA fala dos principais desafios de se posicionar no mercado focado em influência

Criada há 13 anos, a SUBA é líder no segmento de marketing de influência. Inovadora, a agência se dedica a conectar marcas, criadores e comunidades para gerar impacto comercial e cultural. No JR Trade, Fabiana Bruno, CEO e fundadora da SUBA, explica como surgiu a ideia de criar uma agência voltada para o cuidado com pessoas e os principais desafios de se posicionar em um mercado cada vez mais focado em influência com eficiência, eficácia e ética.



