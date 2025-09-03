JR Trade: CEO e Head de Negócios da Lab3tv compartilha como a agência se tornou pioneira no mercado

Com mais de duas décadas de experiência, a Lab3TV se consolidou como referência em transmissões ao vivo de eventos e shows musicais, acumulando cases de sucesso no Brasil e no exterior. No JR Trade desta quarta (3), o CEO e Head de Negócios, Marcinho Bertolone, relembra como a agência nasceu de um projeto no quarto do filho, se tornou pioneira no mercado e explica de que forma a pandemia acelerou mudanças que transformaram o setor no país.



