A Wigoo utiliza dados de forma estratégica para potencializar o desempenho e os resultados de campanhas publicitárias. Em um bate-papo comandado por Fábio Menegatti, Dib Sekkar, fundador e co-CEO da empresa, explica o modelo de atuação da agência e destaca o papel fundamental dos criativos na construção de estratégias eficientes em um mundo cada vez mais conectado.



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