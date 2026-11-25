JR Trade: Co-CEO da Wigoo destaca papel dos criativos na construção de estratégias eficientes
Dib Sekkar explicou o modelo de atuação da agência, que utiliza dados de forma estratégica para potencializar os resultados de campanhas publicitárias
A Wigoo utiliza dados de forma estratégica para potencializar o desempenho e os resultados de campanhas publicitárias. Em um bate-papo comandado por Fábio Menegatti, Dib Sekkar, fundador e co-CEO da empresa, explica o modelo de atuação da agência e destaca o papel fundamental dos criativos na construção de estratégias eficientes em um mundo cada vez mais conectado.
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