JR Trade: Diretor-executivo do PropMark fala sobre segmentação e mudanças no mercado publicitário

Criado há 60 anos, o Propmark é um veículo de comunicação que atua como fonte de informações, análises e tendências para profissionais e empresas do mercado publicitário. No JR Trade, o diretor-executivo do Propmark, Tiago Ferrentini, explicou a importância de ter uma mídia especializada em publicidade e como empresas, profissionais e marcas são afetados pelas mudanças no segmento.



