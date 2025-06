JR Trade: Ex-vice-presidente de marketing do Mc Donald’s explica como se conectar com o público

Com uma trajetória de 25 anos na área, João Branco comandou o marketing do McDonald's em um momento decisivo de reposicionamento da marca, que adotou o apelido "Méqui" para se conectar de forma mais próxima com o público. Professor e autor do livro “Desmarketize-se”, sucesso editorial que reúne orientações práticas para aprimorar o marketing empresarial, João defende uma comunicação mais humana e centrada no cliente. No JR Trade, ele explica como esse tipo de abordagem estreita a relação entre marcas e consumidores e antecipa tendências do setor, que deve se concentrar cada vez mais em oferecer serviço e gerar valor por meio da ajuda real ao cliente.



