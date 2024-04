JR Trade: ‘A gente quer ajudar a formar novas lideranças de marketing’, diz CEO da Makers

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma plataforma de conteúdo que conecta líderes e marcas ao futuro, a Makers é uma comunidade que reúne os mais relevantes executivos de marketing da América Latina e discute as principais necessidades e dificuldades do setor. Criada com foco no desenvolvimento através da troca de informações, a agência foi além e também atua na formação de novas lideranças da área. Em entrevista ao JR Trade, o CEO da Makers, Thiego Goulart, conta como surgiu a ideia de reunir os grandes líderes do segmento e como esses rivais no mercado publicitário se relacionam para o crescimento do setor.