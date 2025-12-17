JR 15 Min #1324 | Férias sem golpes: como o turista pode se proteger

O Brasil vive um momento de forte aquecimento no turismo. Apenas no Réveillon de 2025, mais de 22 milhões de pessoas comemoraram a virada do ano em cidades de todo o país, de acordo com o Ministério do Turismo. Com férias escolares e a chegada do verão, estradas, aeroportos e destinos turísticos ficam ainda mais cheios e, junto com o aumento das viagens, cresce também o número de golpes contra turistas. Fraudes na venda de passagens, pacotes, hospedagens e passeios se tornam mais frequentes nesta época. Casos como o de um homem preso no Rio de Janeiro por enganar e ameaçar turistas ajudam a dimensionar o problema. Para orientar quem vai viajar e evitar prejuízos, o JR 15 Minutos recebe Paulo Bezerra, advogado do Instituto de Defesa de Consumidores, o Idec.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!