JR 15 Min #1324 | Férias sem golpes: como o turista pode se proteger
Eduardo Ribeiro entrevista o advogado do Instituto de Defesa de Consumidores (IDEC), Paulo Bezerra
O Brasil vive um momento de forte aquecimento no turismo. Apenas no Réveillon de 2025, mais de 22 milhões de pessoas comemoraram a virada do ano em cidades de todo o país, de acordo com o Ministério do Turismo. Com férias escolares e a chegada do verão, estradas, aeroportos e destinos turísticos ficam ainda mais cheios e, junto com o aumento das viagens, cresce também o número de golpes contra turistas. Fraudes na venda de passagens, pacotes, hospedagens e passeios se tornam mais frequentes nesta época. Casos como o de um homem preso no Rio de Janeiro por enganar e ameaçar turistas ajudam a dimensionar o problema. Para orientar quem vai viajar e evitar prejuízos, o JR 15 Minutos recebe Paulo Bezerra, advogado do Instituto de Defesa de Consumidores, o Idec.
Últimas
Podcast JR 15 Min #1323 | Eleição no Chile: resultado das urnas redefine o cenário político
Alexandre Pires, professor do Ibmec, analisa quem é o novo presidente, o significado político da vitória e os possíveis impactos para o Chile e a América do Sul
Podcast JR 15 Min #1321 | Programa Captura: governo intensifica o combate ao crime organizado
Giovanna Risardo entrevista o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo
Podcast JR 15 Min #1320 | Crimes sexuais: nova lei que endurece punições
O advogado criminalista e doutor em Direito, Gustavo Scandelari, explica o que muda na prática
Podcast JR 15 Min #1319 | Mudanças na CNH: o que você precisa saber agora
O especialista em segurança de trânsito e mestre em Transportes, Carlos Augusto Elias, explica o impacto dessas decisões
Podcast JR 15 Min #1318 | Mapa das favelas: mais de 16 milhões de brasileiros vivem em comunidades
Filipe Borsani, chefe do Setor de Pesquisas Territoriais do IBGE, explica o tema
Podcast JR 15 Min #1317 | A nova fronteira da segurança bancária: como funciona o BC Protege+
Carlos Eduardo Gomes, chefe do Departamento de Atendimento Institucional (DEATI) do Banco Central, detalha o funcionamento da tecnologia
Podcast JR 15 Min #1316 | Feminicídios: por que a violência contra mulheres continua crescendo?
Procuradora de Justiça Criminal, Nathalie Malveiro, analisa as razões para a persistência desse cenário
Podcast JR 15 Min #1315 | Nova diretriz para canetas emagrecedoras: entenda o que muda
Samille Frota Monte Coelho, endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, esclarece o tema
Podcast JR 15 Min #1314 | Nova regra do Imposto de Renda: o que muda para você
Eduardo Correa da Silva, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo, detalha os efeitos da mudança
Podcast JR 15 Min #1313 | Perda de água no Brasil: desperdício abasteceria 50 milhões de pessoas
A presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, explica o que impulsiona esse desperdício e possíveis soluções para o problema
Podcast JR 15 Min #1312 | Brasil lança primeira vacina nacional contra a dengue
O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, detalha o impacto dessa aprovação
Podcast JR 15 Min #1311 | Doença silenciosa: câncer de próstata está atingindo os homens mais cedo
O urologista João Manzano, do Instituto da Próstata do Hospital Moriah, explica os fatores que podem estar impulsionando esse movimento
Podcast JR 15 Min #1310 | 80 milhões de endividados no Brasil: quando o bolso chega ao limite
Patrícia Camillo, especialista da Serasa em educação financeira, explica o que está impulsionando o avanço da dívida
Podcast JR 15 Min #1309 | Caso Master: onde fica o dinheiro do cliente quando um banco é liquidado?
Matheus Puppe, mestre e doutorando em Direito Digital pela Universidade de Frankfurt, explica qual o impacto desse episódio