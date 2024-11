Podcast JR 15 Min #1027 | Penas mais altas: Brasil endurece o combate ao feminicídio

Uma nova lei sancionada pelo Governo Federal traz mudanças significativas no combate ao feminicídio no Brasil. Entre elas, está o endurecimento das penas, que agora podem chegar a até 40 anos de prisão. Com o pacote de medidas, o governo busca não apenas punir de forma mais rigorosa aqueles que cometem crimes motivados pela condição de gênero, mas também enviar uma mensagem clara de que a violência contra as mulheres não será tolerada. E os dados são assustadores, a cada seis horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. Quais são as principais mudanças na lei? Que mecanismos de proteção às mulheres estão incluídos nesse pacote? E mesmo com essa nova legislação, quais são os desafios que ainda permanecem na luta contra a violência de gênero? Adriana Perroni e a repórter Gabriela Dias conversam com a presidente da Comissão da Mulher, advogada da Ordem dos Advogados do Brasil seccional São Paulo (OAB SP), Isabela Castro de Castro.