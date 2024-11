Podcast JR 15 Min #1031 | Cirurgias seguras: como garantir qualidade em mutirões oftalmológicos?

Mais de 20 pacientes tiveram infecções bacterianas e alguns perderam a visão após cirurgias realizadas em uma clínica particular em Belém (PA). Recentemente, outros casos preocupantes surgiram no interior do Rio Grande do Norte, onde nove pacientes perderam o globo ocular após procedimentos cirúrgicos de catarata. Esses casos ocorreram em mutirões de cirurgias e levantam preocupações sobre os cuidados necessários para o atendimento oftalmológico no Brasil. Por que os pacientes se contaminaram? Quais são os riscos associados a esses tipos de cirurgias? E como os profissionais de saúde garantem a qualidade e a segurança dos procedimentos em um mutirão? Giovanna Risardo e o repórter Carlos Brito conversam com o médico oftalmologista e vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Newton Andrade Júnior.