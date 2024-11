Podcast JR 15 Min #1033 | Acidentes domésticos: como adaptar o ambiente para proteger os idosos

O presidente Lula sofreu uma queda no Palácio da Alvorada no último final de semana e levou pontos na cabeça. Por recomendação médica, ele cancelou uma viagem para a Rússia. Além do corte na região da nuca, a queda provocou ainda um pequeno sangramento no cérebro. Aos 78 anos, Lula sofreu um dos acidentes que mais atingem os idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos, até 35% das pessoas a partir de 65 anos sofrem quedas. Esse tipo de acidente é responsável por 40% das mortes de idosos relacionadas a lesões. Quais são as principais causas de quedas entre idosos em casa? O ambiente doméstico pode ser adaptado para prevenir acidentes? Quais são as melhores práticas para ensinar aos idosos sobre a própria segurança? Giovanna Risardo e a repórter Lívia Veiga conversam com o médico ortopedista e coordenador do Instituto da Mobilidade do Hospital Moriah, Marco Aurélio Silvério Neves.