Podcast JR 15 Min #1035 | Reservatórios: as chuvas serão suficientes para resolver crise hídrica?

O início do período chuvoso traz alívio aos termômetros e melhora a qualidade do ar. As chuvas também ajudam a aumentar o nível dos reservatórios, que foram severamente afetados por um longo período de seca, marcado por ondas de calor. No interior de São Paulo, várias cidades ficaram seis meses sem chuvas e, em mais de cinquenta, foi adotado o racionamento de água. Em cinco municípios, foi decretado o estado de emergência devido à seca. Como vai será o período chuvoso? Ele será suficiente para resolver os problemas hídricos? A conta de energia pode ficar mais barata? E qual o papel da população no uso e na gestão da água? Giovanna Risardo e a repórter Ingrid Griebel conversam com o pesquisador e professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP), Pedro Roberto Jacobi.