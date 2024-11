Podcast JR 15 Min #1036 | Adeus a Maguila: o legado do ícone do boxe brasileiro

O ex-pugilista José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu aos 66 anos em São Paulo. Ele foi diagnosticado há 18 anos com encefalopatia traumática crônica, doença também conhecida como demência pugilística, provocada por sua longa carreira no boxe. A morte do ex-lutador comoveu os apaixonados pelo esporte. Quais foram os principais marcos da carreira de Maguila? Como o legado dele influenciou novas gerações de boxeadores? E qual o impacto da perda de mais um ícone do esporte brasileiro? Giovanna Risardo e o repórter Ari Peixoto conversam com o jornalista especializado em boxe, repórter do Estadão, Wilson Baldini Junior.