Podcast JR 15 Min #1037 | Mapa das prefeituras: quem são os vencedores das Eleições Municipais?

Eleitores de 51 cidades de todo o país, incluindo 15 capitais, foram às urnas no segundo turno das Eleições Municipais. Na maior cidade do país, Ricardo Nunes confirmou o favoritismo e foi reeleito prefeito de São Paulo. Em Belo Horizonte, o atual prefeito, Fuad Noman, também conseguiu a reeleição. Em Fortaleza, os eleitores acompanharam uma disputa acirrada, voto a voto, que resultou na única vitória do PT nas capitais. Como ficou o mapa das prefeituras? Quais partidos mais cresceram? O que as urnas sinalizaram para as eleições de 2026? Giovanna Risardo e o repórter Emerson Ramos conversam com o cientista político e professor da Unesp, Antonio Carlos Mazzeo.