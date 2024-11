Podcast JR 15 Min #1040 | VA e VR: os riscos na venda desses benefícios

O vale-alimentação e o vale-refeição são benefícios bastante conhecidos pelos trabalhadores. No entanto, a venda ilegal desses benefícios tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. O Jornal da Record registrou essa prática em diversos pontos da cidade de São Paulo. Segundo a legislação trabalhista, esses benefícios não podem ser vendidos ou utilizados para outros fins. Existe risco na venda de VA e VR? O trabalhador pode perder o benefício? E o que as empresas podem fazer para prevenir essa prática entre seus colaboradores? Luiz Fara Monteiro e o repórter Rogério Guimarães conversam sobre este assunto com Alexandre Pires da Silva, especialista em RH e associado da Associação Brasileira de Recursos Humanos - São Paulo.