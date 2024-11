Podcast JR 15 Min #1044 | A nova era Trump: o que a vitória nas urnas significa para o mundo?

Uma vitória histórica nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Donald Trump, o candidato republicano, superou Kamala Harris, a vice-presidente democrata, com mais de 270 delegados no Colégio Eleitoral, garantindo seu retorno à Casa Branca. Essa vitória representa uma virada nas tendências eleitorais e marca uma nova fase da política americana. Por que os americanos escolheram Trump? Imigração, meio-ambiente, política externa, o que vai mudar nos Estados Unidos? Quais os impactos na economia global? Luiz Fara Monteiro e o enviado especial da Record nos Estados Unidos, Thiago Nolasco, conversam com o cientista político e analista de Inteligência Qualitativa da Fundação Getulio Vargas (FGV), Leonardo Paz Neves.