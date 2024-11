Podcast JR 15 Min #1052 | Combate ao diabetes: quem está mais vulnerável e como reduzir os riscos?

O diabetes é uma das principais doenças crônicas do mundo e exige atenção especial não apenas dos pacientes, mas de toda a sociedade, especialmente em relação à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Recentemente, celebramos a "Semana de Combate ao Diabetes", um momento importante para conscientizar a população sobre essa condição que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros, de acordo com dados da Federação Internacional de Diabetes. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes? Existe algum grupo mais afetado? E quais são os maiores desafios enfrentados pelos pacientes? Leandro Stoliar e o repórter Romeu Piccoli conversam com o médico endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Renato Zilli.