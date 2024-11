Podcast JR 15 Min #1053 | Vacinação infantil: como a baixa adesão ameaça o futuro das crianças

Nas últimas décadas, a vacinação infantil foi fundamental para a erradicação e controle de diversas doenças no Brasil, como a varíola e a poliomelite, por exemplo. Situação que está sendo ameaçada por causa de um desafio preocupante: a queda nas taxas de imunização de crianças. Só em 2024, mais de 254 mil crianças de até 12 anos foram hospitalizadas por doenças com vacina disponível, como gripe, caxumba e Covid-19, um aumento de 44% em relação ao ano passado, de acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS). Por que isso está acontecendo? Quais são os impactos desse cenário para a saúde infantil? E o que isso significa para as próximas gerações? Leandro Stoliar e o repórter Paulo Henrique Santos conversam com o médico infectologista, Hemerson Luz.