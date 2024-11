Podcast JR 15 Min #1055 | Mudanças climáticas: como evitar crise no saneamento nas próximas décadas?

As altas temperaturas, secas prolongadas e tempestades severas podem comprometer gravemente as redes de água e esgoto do Brasil nas próximas décadas. Essa é a conclusão de um estudo do Instituto Trata Brasil, que alerta para a necessidade de adaptações na infraestrutura de saneamento para prevenir colapsos e proteger a saúde da população. Como as mudanças climáticas impactam o saneamento? O que precisa ser feito para proteger os recursos hídricos e garantir serviços essenciais às próximas gerações? E quais cidades estão mais vulneráveis a esse cenário? Leandro Stoliar e o repórter Guilherme Mendes conversam com a presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto.