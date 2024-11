Podcast JR 15 Min #1056 | Guerra na Ucrânia: uso de míssil de alto impacto eleva os riscos?

O mundo acompanha com apreensão a escalada da guerra na Ucrânia. Segundo os ucranianos, pela primeira vez, desde o início do conflito, há quase três anos, a Rússia usou um míssil balístico intercontinental. Essa arma, de altíssimo poder destrutivo, possui alcance de milhares de quilômetros e potencial nuclear. Após o ataque, o governo russo declarou que não há dúvidas de que os Estados Unidos entenderam o recado. Como o uso deste tipo armamento pela Rússia altera a dinâmica do conflito? Qual foi a resposta da Ucrânia e de seus aliados internacionais? E como o recente acordo no G20 para promover cessar-fogo nos grandes conflitos pode impactar a guerra na Ucrânia e outras disputas globais? Luiz Fara Monteiro e o repórter Fábio Menegatti conversam com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Georg Uebel.