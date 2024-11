Podcast JR 15 Min #1058 | Black Friday: como se proteger das fraudes e aproveitar as ofertas

O Brasil se aproxima da Black Friday, uma das datas mais aguardadas do ano para o comércio e também para os consumidores. Mas para aproveitar as oportunidades, é preciso cuidado, já que muitas vezes uma simples compra se transforma em dor de cabeça. Em 2023, as plataformas de proteção ao consumidor registraram mais de 7 mil queixas de cidadãos frustrados com falsas promessas de descontos e vantagens. Para evitar que esses problemas se repitam, órgãos como o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Procon têm intensificado medidas de fiscalização e disponibilizado cartilhas de orientação. Quais são os golpes mais comuns durante a Black Friday? O que o consumidor deve observar para identificar uma loja confiável? E quando um desconto ou promoção é uma fraude? Luiz Fara Monteiro e a repórter Cleisla Garcia conversam com a assessora executiva do Procon-SP, Carina Minc.