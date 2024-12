Podcast JR 15 Min #1065 | Pobreza e desemprego em queda, mas mercado cobra cortes em gastos públicos

O Brasil atingiu os menores índices de pobreza e extrema pobreza desde o início da série histórica, em 2012. Entre 2022 e 2023, mais de oito milhões de pessoas saíram da pobreza. No mesmo período, mais de três milhões brasileiros deixaram a extrema pobreza. O desemprego também está em queda constante. O PIB e a massa salarial estão crescendo. As agências de risco melhoraram a "nota" da economia brasileira. Porque, apesar de todos esses indicadores positivos, as ações das empresas brasileiras na bolsa de valores estão em queda e o valor dólar sobe tanto? O crescimento atual da economia está sendo financiado apenas com dinheiro público? E o crescimento econômico registrado agora é sustentável? Adriana Perroni e a repórter Ingrid Griebel conversam sobre essas questões com a professora de Economia da PUC-SP, Cristina Helena de Mello.