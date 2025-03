Podcast JR 15 Min #1121 | Paulistão 2025: os clássicos na semifinal

O Campeonato Paulista de 2025 está em sua fase decisiva, com os times se preparando para as semifinais que começam neste final de semana. No domingo (9), o Corinthians recebe o Santos de Neymar e, na segunda (10), Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Choque-Rei. Os dois clássicos com transmissão exclusiva da RECORD para a televisão aberta. Como o Timão chega após a derrota por 3 x 0 para o Barcelona na Libertadores? Neymar vai conseguir chegar em sua sexta final do estadual com o Santos? Vitor Roque estreia pelo Palmeiras na busca tetra? E como o São Paulo se prepara para enfrentar o rival no Allianz Parque? Luiz Fara Monteiro e o repórter Pedro Ramiro conversam com o colunista do Portal R7, Cosme Rímoli.



