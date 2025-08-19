Podcast JR 15 Min #1238 | INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários

O INSS intensifica a fiscalização de fraudes e descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas, enquanto o ressarcimento avança: cerca de 2 milhões de beneficiários já receberam mais de R$ 1 bilhão. Politicamente, uma CPMI deve ser instalada no Congresso nesta semana para apurar os casos. O JR 15 Minutos entrevista o advogado previdenciário Mozar Carvalho para esclarecer a situação e orientar os segurados.