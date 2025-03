Podcast JR 15 Min #1124 | Farmácia Popular: oferta de medicamentos e insumos é ampliada

O governo federal ampliou a oferta de remédios do programa Farmácia Popular. Agora, são 41 itens distribuídos gratuitamente nas farmácias credenciadas, beneficiando 4 milhões de pessoas por ano. Mas como funciona o programa? Quais medicamentos estão disponíveis? E o que fazer para ter acesso a esse benefício? Luiz Fara Monteiro e a repórter Caterina Achutti conversam com o Conselheiro Federal pelo estado do Rio Grande do Sul e coordenador de Assistência Farmacêutica, Leonel Almeida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!