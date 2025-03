Podcast JR 15 Min #1131 | Empréstimo consignado privado: como funciona e quem pode aproveitar?

Já está disponível a nova linha de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada, MEIs e empregados domésticos. Esse novo modelo promete facilitar o acesso ao crédito, com taxas de juros mais baixas em comparação ao crédito pessoal tradicional, podendo chegar a até metade do valor. Como funciona essa nova modalidade? Onde o crédito está disponível para solicitação? E quais são os benefícios desse modelo em relação ao empréstimo pessoal comum? Giovanna Risardo e o repórter Romeu Piccoli conversam com o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena.