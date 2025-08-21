Podcast JR 15 Min #1240 | Microplásticos: a ameaça invisível para o corpo humano
Maria Elisa Bertocco Andrade, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, analisa por que os microplásticos representam uma ameaça silenciosa
Pesquisas mostram que, toda semana, uma pessoa ingere, em média, a quantidade de microplásticos equivalente a um cartão de crédito. Essas partículas microscópicas estão no ar, na água e nos alimentos — e já foram encontradas em órgãos vitais, como pulmões, coração, útero e placenta. Embora os riscos ainda sejam estudados, os primeiros achados levantam preocupações sobre seus impactos na saúde. No JR 15 Minutos, a médica Maria Elisa Bertocco Andrade, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, analisa por que os microplásticos representam uma ameaça silenciosa e quais descobertas científicas já ajudam a entender seus efeitos no organismo.
Últimas