575 pessoas são resgatadas de balsa em chamas na Indonésia

Subiu para 575 o número de pessoas que foram resgatadas de uma balsa que pegou fogo na Indonésia. Três pessoas morreram e duas estão desaparecidas. Segundo as autoridades locais, o incêndio teria começado na parte de trás da embarcação e foi controlado depois de uma hora. Durante o fogo, alguns passageiros pularam no mar para escapar das chamas. Um navio da guarda costeira, seis embarcações e diversos botes infláveis foram usados no resgate.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!