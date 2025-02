Acidente com ônibus mata pelo menos 18 pessoas e deixa outras 31 feridas na Tailândia

Um acidente com ônibus matou pelo menos 18 pessoas e deixou outras 31 feridas na Tailândia. Segundo as autoridades, o motorista perdeu o controle em uma descida. Isso fez com que o veículo saísse da estrada e tombasse. Os passageiros faziam parte de uma excursão de estudos.



