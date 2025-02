Aposentados e pensionistas do INSS terão benefícios de março antecipados

Cerca de 15 milhões de aposentados e pensionistas do INSS terão os benefícios de março antecipados devido ao feriado na próxima semana. Os pagamentos programados para os dias 10, 11 e 12 serão realizados nos dias 6 e 7. A medida beneficia segurados com cartão de final 8, 9 e 0 que recebem até um salário mínimo. Para aqueles que ganham acima do mínimo, serão beneficiados os segurados com os dígitos finais 3, 4, 5, 8, 9 e 0.



