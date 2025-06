Área queimada no Brasil em 2024 supera média histórica em 62%

30 milhões de hectares foram consumidos por incêndios florestais no Brasil em 2024, 62% acima da média histórica de pouco mais de 18 milhões de hectares por ano. A Amazônia teve a maior área queimada, com 15 milhões e 600 mil hectares, representando 52% do total de áreas afetadas por incêndios. Desde 1985, quase 70% das queimadas ocorreram em áreas de vegetação nativa, chegando a 72% no último ano.



