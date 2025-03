Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta-feira (12), uma operação para prender os envolvidos na morte da médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello. A militar morreu em dezembro de 2024, após ser atingida na cabeça por uma bala perdida dentro do hospital naval em que trabalhava. Agentes da Polícia Civil foram às ruas para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Os alvos da operação são membros de uma facção criminosa que atua no Complexo do Lins. E ainda: Inflação aumenta em fevereiro e IPCA fecha em 1,31%.



