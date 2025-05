Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Mais de 640 mil jovens de 14 a 24 anos estão inseridos no mercado de trabalho. Essa é a maior quantidade de trabalhadores da categoria, desde que a lei da aprendizagem profissional entrou em vigor no ano 2000, segundo dados do Novo Caged de março, divulgado pelo Ministério do Trabalho. E ainda: Setor de serviços cresce 0,3% em março.



