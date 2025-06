Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: No Rio de Janeiro, mais de 600 pessoas já morreram em decorrência da síndrome respiratória aguda grave, neste ano. O número de casos da doença é preocupante, principalmente entre crianças de até 9 anos e idosos com mais de 70. A vacina da gripe protege contra os principais vírus em circulação. A campanha de imunização contra a gripe no estado fluminense vai até janeiro de 2026. E ainda: Defesa Civil emite alerta vermelho para os temporais no Rio Grande do Sul.



