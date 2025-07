Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta-feira (2), uma operação contra fraudes bancárias. Os mandados foram cumpridos na Baixada Fluminense e na zona oeste da cidade. Segundo as investigações, a organização criminosa driblava o sistema de segurança dos aplicativos dos bancos, substituindo dados e imagens de reconhecimento facial. E ainda: Enem 2025: prazo para solicitar recurso de acessibilidade termina nesta quarta-feira (2).



