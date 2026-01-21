Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta quarta-feira (21), uma operação contra um esquema ilegal de vendas de camarotes para shows no estádio Morumbis, do São Paulo Futebol Clube. A Justiça autorizou o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra Douglas Schwartzmann, diretor das categorias de base do clube, e Mara Casares, que atuava como diretora de Cultura e Eventos e é ex-mulher de Júlio Casares, afastado pelo Conselho Deliberativo do cargo de presidente do São Paulo na última sexta-feira (16). Os dois foram flagrados em um áudio que apresentaria, segundo a polícia, evidências do esquema ilegal de venda de camarotes para shows no Morumbis. Os dois se licenciaram dos cargos no São Paulo e negam as acusações. E ainda: Ex-premiê sul-coreano é condenado a 23 anos de prisão.



