Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (21)
Polícia faz operação contra a venda ilegal de camarotes no estádio São Paulo Futebol Clube. Ex-premiê sul-coreano é condenado a 23 anos de prisão.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta quarta-feira (21), uma operação contra um esquema ilegal de vendas de camarotes para shows no estádio Morumbis, do São Paulo Futebol Clube. A Justiça autorizou o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra Douglas Schwartzmann, diretor das categorias de base do clube, e Mara Casares, que atuava como diretora de Cultura e Eventos e é ex-mulher de Júlio Casares, afastado pelo Conselho Deliberativo do cargo de presidente do São Paulo na última sexta-feira (16). Os dois foram flagrados em um áudio que apresentaria, segundo a polícia, evidências do esquema ilegal de venda de camarotes para shows no Morumbis. Os dois se licenciaram dos cargos no São Paulo e negam as acusações. E ainda: Ex-premiê sul-coreano é condenado a 23 anos de prisão.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
JR Entrevista: acordo Mercosul-UE é aposta de longo prazo para carne bovina do Brasil, diz dirigente
Presidente da Abiec detalha estratégia para abrir novos mercados e reduzir dependência de China e EUA
JR 15 Min #1339 | Sarampo: casos preocupam autoridades de saúde
Presidente da Câmara Técnica do Sarampo e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, explica a importância da vacinação
Ex-premiê sul-coreano é condenado a 23 anos de prisão
Han Duck-soo foi considerado culpado por participar de uma reunião de gabinete que viabilizou a declaração da lei marcial no país
Falha elétrica força troca de avião e atrasa ida de Trump ao Fórum de Davos
O problema, considerado pequeno pela Casa Branca, atrasou o voo em cerca de duas horas
Polícia faz operação contra a venda ilegal de camarotes no estádio São Paulo Futebol Clube
A Justiça autorizou o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra Douglas Schwartzmann e Mara Casares
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (20)
Trump posta montagem de IA em que finca bandeira dos EUA na Groenlândia. Falha nos trilhos pode ter causado batida entre trens na Espanha.
Falha nos trilhos pode ter causado batida entre trens na Espanha
Resgates continuam e viagens estão suspensas
Frio extremo causa engavetamento com mais de 100 veículos nos EUA
Nevasca no Michigan resulta em acidente grave e recomendações das autoridades para motoristas
Trump posta montagem de IA em que finca bandeira dos EUA na Groenlândia
Presidente fala sobre anexação da Groenlândia em reunião na Suíça
Podcast JR 15 Min #1338 | Vistos para os EUA: Entenda o que mudou nas novas regras
Advogado de imigração, Vinicius Bicalho, explica as novas regras do visto e quem realmente é atingido nesse novo cenário.
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (19)
Sobe para 39 o número de mortos em acidente envolvendo dois trens de alta velocidade na Espanha. Premiê do Japão dissolve parlamento e antecipa eleição.
Trump vincula anexação da Groenlândia ao Nobel da Paz
Presidente dos EUA ameaçou aumentar em 10% as tarifas de importação sobre produtos de oito países europeus
Premiê do Japão dissolve parlamento e antecipa eleição
A primeira-ministra do Japão busca ampliar apoio parlamentar para novas medidas econômicas e militares
Acidente entre trens na Espanha deixa 39 mortos
Os dois trens transportavam cerca de 570 pessoas