Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico internacional de drogas nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, com seis mandados de prisão e o bloqueio de R$ 10 milhões dos envolvidos. De acordo com a PF, os investigados são suspeitos de aliciamento, além de financiar o envio das drogas e lavar o dinheiro do tráfico. E ainda: Rússia e Ucrânia se reúnem para nova rodada de negociações em busca de cessar-fogo.



