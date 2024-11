Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (23)

O sócio do laboratório PCS Saleme, investigado no caso de órgãos transplantados com vírus HIV, se entregou à polícia do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (23). Matheus Sales Teixeira Bandoli Viera teve a prisão determinada pela Justiça na noite da última terça. Outras cinco pessoas denunciadas pelo Ministério Público também estão presas. E ainda: Secretaria Nacional do Consumidor vai notificar vendedores de suplementos adulterados.