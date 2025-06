Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal realizou uma operação que investiga um esquema de corrupção envolvendo policiais civis e um empresário em São Paulo e cidades do interior do estado. Três pessoas foram presas e nove endereços foram alvo de buscas. A investigação revelou que o grupo atuava para ajudar suspeitos em inquéritos criminais, em troca de vantagens indevidas. Entre as fraudes, estão o arquivamento irregular de procedimentos e vazamento de dados sigilosos. E ainda: Onda de calor nos EUA faz zoológico adotar medidas para refrescar os animais.



