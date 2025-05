Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O frio chegou de vez ao Brasil, com chances de neve entre esta quinta (28) e amanhã nas serras gaúcha e catarinense. Um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial mostra que o calor deve aumentar no planeta, pelos próximos cinco anos. E ainda: Sobe para 16 o número de mortes por dengue na cidade de São Paulo.



