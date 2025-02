Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Museu do Louvre, em Paris, vai entrar em reforma nos próximos seis anos, criando uma sala exclusiva para a Mona Lisa. O objetivo é reduzir a superlotação e oferecer uma apreciação mais tranquila do quadro. Para isso, o museu pretende cobrar um ingresso à parte para quem deseja admirar a obra-prima de Leonardo da Vinci. Aproximadamente 10 milhões de pessoas visitam a mona lisa todo ano. E ainda: Homem morre durante incêndio em apartamento no Rio.